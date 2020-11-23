"Электронная анкета – отвечающая текущим реалиям инициатива, направленная на повышение эффективности миграционных, таможенных и санитарных процессов. Также это возможность улучшить впечатления прибывающих и выезжающих из страны пассажиров", — отметили в организации.

Форму необходимо заполнить на сайте до этапа миграционного контроля (можно выбрать английский или испанский языки). После заполнения пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

"Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционного контроля. В доминиканских аэропортах предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы не заполнившие анкету пассажиры могли сделать это по прибытии в страну", — уточнили в турофисе.

В период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года власти Доминиканской Республики будут обслуживать два типа регистрационных документов: бумажную и электронную. С января цифровая форма станет единственной и обязательной.

Россия пока что не возобновила авиасообщение с Доминиканой, хотя по данным некоторых источников это может произойти в ближайшие недели.

При пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также им предложат бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря.