"На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", — заявили журналистам в штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник.

"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе", — уточнили там.

Ранее в понедельник два источника в федеральном правительство сообщили "Интерфаксу", что власти РФ не исключают ужесточения ограничительных мер для обуздания пандемии коронавируса.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ 23 ноября поставил новый антирекорд, составив 25 тыс. 173 случая.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего COVID-19 заражаются работающие люди в возрасте от 30 до 64-х лет.