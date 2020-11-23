"Документ предполагает разработку стандартов и регламентов, по которым будут строиться придорожные мотели, кемпинги, кафе и другие объекты инфраструктуры – всего того, что необходимо для развития автотуризма", — сказал Кривоносов.

По его словам, сейчас нормативные требования к размещению мотелей и кемпингов на популярных туристических трассах М-10 "Россия" и М-4 "Дон" составляют одна единица на 150 км – и очевидно нуждаются в изменениях.

"Мы хотим предложить проект "Автотурист – дорога на Юг". Это позволит семи регионам – Москве, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областям и Краснодарскому краю – объединить усилия для создания комплекса из 40 новых кемпингов, придорожных сервисов. Путешествие, например, из Москвы в Сочи станет комфортным для наших туристов", — рассказал Кривоносов.

По словам автора законопроекта, в России поездки для отдыха на машине пользуются все большей популярностью. Для семьи из трех-четырех человек путешествие на автомобиле обходится на 30-40% дешевле, чем на самолете или поезде. Это создает предпосылки к увеличению доли автотуризма.

"Важно также создавать условия для привлечения инвестиций в инфраструктуру, связанную с многофункциональными комплексами – это федеральные трассы и кемпинги. Мы считаем, что нужно привлекать проявившие себя управляющие компании средств размещения, которые могут создать единый сервис, чтобы соотношение цена-качество было достойным", — отметил Кривоносов.

Он подчеркнул, что все это будет способствовать повышению безопасности на дорогах и увеличению потока автотуристов в России.