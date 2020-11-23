"Видео экскурсий можно будет посмотреть в любое время и поделиться с друзьями и близкими. Пользователи виртуально посетят морской центр "Велламо" в Котке, старинный замок Турку в одноименном городе, крепость Хяме, основанную в XIII веке в городке Хямеенлинна, хельсинский Музей дизайна, музеи Серлакиуса в Озерном регионе и другие культурные институции", — уточняется в сообщении.

Экскурсии пройдут в группе "Финляндия: Visit Finland" в "Одноклассниках" и сообществе Visit Finland "ВКонтакте". Трансляции будут проходить три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 16:00.

Ранее представитель главного управления пограничной службы Финляндии Туомас Лаосмаа сообщил, что открытия границы с Россией не стоит ждать раньше Нового года.

"В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый "зеленый список". Россия из-за царящей в стране плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит", — уточнил Лаосмаа.

17 марта страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.