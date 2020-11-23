"Nordwind отменяет с 26 ноября 2020 года выполнение прямых рейсов по маршруту Калининград — Нижний Новгород. Рейсы по данному направлению в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также прекращает выполнение прямых рейсов из Калининграда в Челябинск. Пока рейсы отменены с 26 ноября до 24 декабря 2020 года.

Как сообщалось, с июля 2020 года Nordwind расширила свою маршрутную сеть, начав выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в различные города России.