Таиланд, закрывший границы для иностранных туристов в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, в октябре постепенно начал открываться для иностранных гостей. С этой целью правительство страны решило ввести специальную долгосрочную туристическую визу. Посольство Таиланда в России опубликовало информацию о том, какие требования должны выполнить российские граждане, чтобы получить такую визу.

"Однократная туристическая виза (TR) может быть предоставлена краткосрочным посетителям, которые намереваются остаться в Таиланде до 60 дней. По прибытии в Таиланд заявителю будет разрешено находиться в стране до 60 дней, а затем его пребывание может быт продлено еще на 30 дней. Срок подачи заявления на визу – не менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты отправления", — говорится в сообщении посольства.

Виза оформляется через визовый центр VFS Global. Для ее получения нужен паспорт, срок действия которого превышает полгода с даты въезда в Таиланд, одна свежая цветная фотография, заявление на получение визы от каждого туриста, включая детей, подтверждение бронирование отеля и оплаты брони или свидетельство о праве собственности на недвижимость в стране.

Также необходимы документы, подтверждающие родство заявителей, медицинская страховка с покрытием не менее $100 тыс. на все время пребывания, включающая лечение коронавируса. Заявитель также должен предоставить авиабилеты в оба конца.

Еще одно требование касается подтверждения размещения туриста на период после обязательного карантина. Им также может быть подтверждение оплаты отеля или свидетельство о владении недвижимостью.

Ранее сообщалось, что для получения визы турист должен иметь на счету в банке не менее 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Сейчас правительство Таиланда смягчило эти требования. Заявитель должен предоставить оригинал выписки из банка с указанием конечного баланса не менее 20 тыс. бат на человека (примерно $700).

Визовый сбор составит $40 на человека.

"Посольство Королевства Таиланд в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если сочтет это необходимым, а также отклонить любое заявление без какого-либо предубеждения. Заявители должны предоставить подлинные документы и информацию. Если будет установлено, что заявители предоставили поддельные документы или ложную информацию, их заявления будут отклонены, и о них будет сообщено для дальнейшего определения соответствующих действий и будущего запрета на въезд в Королевство Таиланд", — подчеркивается в сообщении дипмиссии.

При въезде в страну туристы, помимо паспорта с визой, должны показать свидетельство о въезде (COE), которое оформляется после получения визы на сайте coethailand.mfa.go.th. Также пограничники потребуют подтверждение оплаты отеля, страховой полис, справку о разрешении на перелет, выданную не более, чем за 72 часа до отправления, и справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанный также не ранее, чем за 72 часа. Если справки на русском языке, они должны быть нотариально заверены с переводом на английский язык.

Ранее сообщалось, что путешественников могут обязать сдавать ПЦР-тесты на коронавирус повторно при въезде в страну. Кроме того, они должны пройти 14-дневный карантин за свой счет в одном из отелей, список которых утвержден властями страны. В список в настоящее время выходят более 100 отелей в Бангкоке, 18 – на Пхукете и еще несколько отелей в других провинциях.