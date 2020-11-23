"Такая возможность (запретить работу кафе и ресторанов в период с 19:00 до 6:00 — ИФ) рассматривается. Это будет обсуждаться на ближайшем заседании оперативного штаба. Пока решение официально не принято", — сказал собеседник.

Он отметил, что из-за сложной эпидситуации в регионе уже принято решение отменить мероприятия с массовым скоплением людей на открытых площадках — речь идет о традиционных новогодних гуляниях.

Как сообщалось, ранее власти региона запретили работу клубов и баров в ночное время.

При этом в понедельник региональный Минздрав заявил о некотором улучшении эпидситуации, которое стало основанием для закрытия одного из ковидных госпиталей.

В регионе коронавирус подтвержден у 24 тыс. 546 жителей.