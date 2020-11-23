"До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину", — отмечает пресс-служба аэропорта.

С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Москва — Баку — Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines 30 ноября осуществит чартерный рейс Киев — Баку — Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

Согласно информации, к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус.