"Губернатор призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Владимиров также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставропольского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит защитить здоровье людей. "Сегодня самое главное — защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий,", — сказал Владимиров, слова которого цитирует пресс-служба.

С начала пандемии на Ставрополье коронавирусом заразились 26 тыс. 131 человек, из них 23 тыс. 568 выздоровели. Умерло 511 человек.