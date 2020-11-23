Она рассказала, что до 2020 года порядка 20% гостей региона составляли иностранные туристы, которые приезжали в основном из Монголии, Китая, Кореи и Германии.

"Летом, совместно с туроператором TUI Россия, с 5 июля по 23 сентября мы приняли более 1,5 тыс. туристов из центральных регионов России, в основном Москвы и Московской области. Прежде у нас были чартерные программы из Японии, Кореи. Но из России это была первая чартерная программа. Она была рассчитана на 9 дней/8 ночей. В июле объем платных услуг вырос в сравнении с 2019 годом на 7,4%, это только платные услуги по гостиницам. В какой-то мере мы возместили те 20% иностранного потока, которые Бурятия каждый год показывает", — сказала министр на круглом столе по развитию туризма в Совете Федерации.

Бадмацыренова подчеркнула, что туристы оценили отдых в Бурятии на 4,8 баллов по пятибалльной шкале, и на каждом последующем чартере прилетали друзья, родственники и знакомые тех, кто уже до этого приезжал в Улан-Удэ. По ее словам, успех летней программы позволяет рассчитывать и на успешную реализацию зимних чартеров.

"Мы планируем 8 рейсов с 6 февраля по конец марта. Это в период, когда у нас активный лед на Байкале, и можно будет организовывать экскурсии на судах на воздушной подушке по Байкалу. И плюс в феврале начинается Сагаалган, Буддийский Новый год, в связи с этим проходит множество интересных мероприятий", — добавила Бадмацыренова.

Как сообщалось, рейсы в Улан-Удэ в рамках чартерной программы TUI Россия, будут организованы из Москвы и Екатеринбурга.