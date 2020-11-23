"В 2018 году Ставропольский край стал участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры через такой, как мы считаем, действенный инструмент как курортный сбор. В абсолютном денежном выражении это 634 млн рублей. На эти деньги благоустроена часть объектов курортной инфраструктуры в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации в понедельник.

Он отметил, что на сегодня главная цель, которую ставят перед собой власти Ставропольского края, — достижение турпотока в 5 млн человек к 2030 году, а также увеличение емкости средств размещения с 40,8 тыс. до 73,8 тыс. мест. Объем налоговых поступлений к 2030 году должен составить 6,6 млрд рублей в год (сейчас 1,6 млрд).

На реализацию этих целей с 2015 по 2020 гг. было привлечено более 133 млрд рублей инвестиций частного бизнеса.

"В 2019 году регион посетило 1,2 млн человек — это больше, чем в 2018 году (1,09 млн). За пять лет турпоток вырос на 30%. Туристов принимают свыше 400 коллективных средств размещения – более 120 санаториев и 310 гостиниц. В отрасли задействованы 24 тыс. человек", — сообщил Трухачев.

По его словам, для развития туризма в Ставрополье необходимо преодоление ряда проблем. Так, санатории необходимо отнести к социально значимой сфере для получения ими налоговых преференций и вычетов, а также привлечения выгодных кредитов на модернизацию инфраструктуры.

"Если говорить о мерах поддержки в период пандемии, то 124 санатория, которые с 1 июня начали работать, подали 361 заявку на субсидии. В итоге было одобрено 319 заявок, еще 8 находятся на рассмотрении. На сегодня из 124 восстановилось 112 санаторно-курортных учреждений. Они приняли уже более 90 тысяч человек", — заключил Трухачев.