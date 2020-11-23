"Такого настоящего открытия в этом году не произойдет. Тому препятствует ковид. Во-первых, на открытии необходимо собрать достаточно много людей. Во-вторых, организационные моменты еще не все решены. В частности, полностью еще не укомплектован штат музея. Для того, чтобы работать в таком музее, нужна определенная подготовка", — отметил Мильчик.

По его словам, 24 декабря, в католическое Рождество, в музее состоится небольшой вечер. Открыться для регулярных посещений учреждение предполагается 24 мая 2021 года, в день рождения поэта.

В настоящее время в музее-квартире завершаются реставрационные работы. "Закончена реставрация паркетного пола в виде шашечек. Не все там идеально, например, на потолке мы оставляем следы протечек. Тем не менее, есть основание думать, что к концу года реставрация будет закончена, правда, не на сто процентов. Реставрацию окон мы оставляем на будущий год, потому что это достаточно сложный процесс", — рассказал председатель Совета музея.

После открытия музея будут проводиться регулярные экскурсии, однако посетители смогут оставаться и дольше для более подробного изучения экспозиции.

"Полторы комнаты — это главный экспонат музея. Комнаты будут пустыми. В них ничего нет. Но если мы получим от государственных музеев во временное пользование кое-какие предметы, которые там стояли, например, письменный стол, книжный шкаф, то, разумеется, они займут то место, которое они занимали при Бродском. В комнатах будут установлены проекторы. Посетитель сможет нажать кнопку, и на стены будут проецироваться фотографии", — добавил Мильчик.