Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении в области режима повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"В связи с приближением новогодних праздников и корпоративов мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Кроме того, для предприятий общепита установлен запрет на работу караоке, танцплощадок, дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и других подобных мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, на утро понедельника в области выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19, нарастающим итогом зарегистрировано 30 тыс. 443 случая инфицирования. Госпитализированы 4 тыс. 217 человек. Выздоровели 25 тыс. 949 пациентов. Умерли от коронавируса 785 человек.