"Ко дню памяти Льва Николаевича Толстого мы подготовили фотопроект #ЗдесьЖилТолстой. В него вошли 8 изображений — совмещенных архивных фотографий писателя и современных снимков Ясной Поляны. Остальные изображения можно найти на официальных страницах музея в соцсетях", — говорится в сообщении.

Фотопроект позволяет наглядно увидеть, что родовое имение Льва Толстого почти не претерпело изменений.

Уже почти столетие экспозиция мемориального Дома Толстого остается неизменной: интерьеры и назначение комнат сохраняются согласно последнему году жизни писателя. Особую атмосферу сохраняет и вся усадьба в целом: каждый ее уголок связан с жизнью и творчеством Льва Николаевича, отметили в пресс-службе.

Памятные мероприятия к 110-й годовщине смерти писателя прошли в Ясной Поляне и в Мемориальном музее памяти Л. Н. Толстого "Астапово" в Липецкой области. На железнодорожной станции Астапово 7 (20) ноября 1910 года в доме начальника станции Ивана Озолина умер Толстой. Спустя три дня писатель был похоронен в Ясной Поляне.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.