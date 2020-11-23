"Проект федерального закона об экскурсоводах-гидах и гидах-переводчиках, он предусматривает введение их обязательной аттестации, которая будет осуществляться органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, на территории которого экскурсоводы оказывают услуги. В октябре в отношении ФЗ поступило 145 поправок от сенаторов и депутатов. Сейчас осуществляется доработка законопроекта в целях его рассмотрения на заседаниях комитета во втором чтении, которое предварительно вынесено на декабрь", — рассказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Пайкин подчеркнул, что законопроект "очень актуальный", он позволит вывести из тени эту сферу туризма и улучшить имидж России на туристическом рынке.

"Проект федерального закона о развитии сельского и агротуризма: его концепция не была поддержана государственным управлением президента и правительством РФ. Основное препятствие – то, что проектом закона предусматривается лишь введение термина "сельский туризм" и его определение. При этом установления каких-либо особенностей регулирования нет. Авторы проекта сейчас ведут работу по устранению недостатков", — сообщил Пайкин.

Говоря о проекте ФЗ о совершенствовании государственной политики в сфере туризма на территории Дальневосточного ФО, он отметил, что проект имеет в целом положительный отзыв правительства.

"В дополнительном обсуждении нуждается вопрос о праве передвижения в пределах территории не одного, а всех субъектов РФ, входящих в Дальневосточный ФО, для тех, кто оформляет однократные электронные туристические визы", — заметил Пайкин.

Проект ФЗ о развитии экологического туризма, по его словам, не получил достаточной поддержки в представленной редакции в связи с возможным риском нарушения режима особо охраняемых природных территорий. Пока этот проект не одобрен.

В свою очередь проект ФЗ об электронной путевке сейчас дорабатывается с учетом предложений профессионального сообщества: в обсуждении проекта на прошлой неделе приняли участие Ростуризм, а также представители отрасли, страховщиков.

"Надеюсь, что выработанные в ходе сегодняшнего круглого стола рекомендации окажут положительное влияние на развитие туристического законодательства", — заключил Пайкин.