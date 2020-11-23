"В 10:00 23 ноября в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус, высота 3500-4000 в районе "Гара-Баши" заблудился турист 1995 года рождения из Краснодарского края", — говорится в сообщении.

На поиски туриста выдвинулись более 20 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и три единицы техники.

По данным чрезвычайного ведомства, спасатели МЧС России поддерживают связь с пропавшим туристом. Однако он не может их сориентировать по своему точному местоположению.

В настоящее время ведется обследование юго-восточного склона горы Эльбрус, на высоте от 3500 до 4800 метров.