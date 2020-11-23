"По данным управления ФНС по Крыму, за январь-сентябрь 2020 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили 2 256,9 млн рублей, что на 9,8% меньше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2019 года (2 503,4 млн рублей)", — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В Минкурортов напомнили, что туротрасль фактически не функционировала 2,5 месяца из-за COVID-ограничений. На федеральном и региональном уровне были приняты "беспрецедентные меры поддержки бизнеса": отсрочки и обнуления по налогам и аренде, льготное кредитование, субсидии на дезинфекцию, механизмы сохранения занятости и прочие.

В частности, малые и средние предприятия отрасли смогли получить по 12 130 рублей на каждого работника на федеральном либо на региональном уровне. Только из крымского бюджета на эти цели было направлено 220 млн рублей. Безвозмездную финпомощь на мероприятия по профилактике коронавируса оказали предприятиям, включенным в единый реестр МСП: для ИП без работников субсидия составила 15 тыс. рублей, в других случаях к сумме прибавляется 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Доля туризма в системе налогов в Крыму составляет 7%. При этом в министерстве напоминают о мультипликативном эффекте в виде налогов от таких смежных отраслей, как транспорт, экскурсионное обслуживание, общепит и других, что составляет порядка 25-30% от общего дохода региона.

Крым открыл в этом году курортный сезон 1 июля. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%. В начале октября министр курортов и туризма республики Вадим Волченко называл загрузку отелей и санаториев этой осенью беспрецедентной, а перспективы на ноябрь и декабрь "хорошими".

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. Сумма налогов за весь год составила 3,7 млрд рублей.