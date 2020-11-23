"По требованию Роспотребнадзора до особого распоряжения закрыт санаторий "Анненские воды". Там была зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились 55 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, непростой остается ситуация еще в двух социальных учреждениях: Горинском и Эльбанском психоневрологических интернатах. На базе Эльбанского развернут ковидный госпиталь.

"Учреждение (Эльбанский психоневрологический интернат — ИФ) обеспечено кислородными концентраторами. Туда прикомандированы врачи, которые выстраивают тактику лечения больных с коронавирусом", — сказано в релизе.

В Хабаровском крае на 23 ноября зарегистрирован 21 тыс. 961 случай коронавируса. За последние несколько дней выявляется свыше 300 новых случаев каждые сутки. За весь период умер 151 пациент.

В Хабаровском крае с 23 ноября действует обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

На территории села Чумикан Тугуро-Чумиканского района введен карантин.