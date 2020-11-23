Работу прекращают кинотеатры, казино, музеи и зоопарки. Запрещается встречаться в помещениях с лицами, проживающими в других домах, а количество участников встреч на улице не должно превышать 10 человек.

В Торонто, который считается крупнейшим городом Канады, закрыли также все спортзалы. Отелям разрешено продолжить работу, но расположенные на их территории бассейны должны быть закрыты.

Бары и рестораны в свою очередь могут работать только "навынос" или осуществлять доставку.

Подобные ограничительные меры, как ожидается, будут действовать 28 дней.

За время пандемии в Канаде зафиксировали 330 тыс. случаев заражения COVID-19, более 11 тыс. человек скончались. Еще свыше 260 тыс. выздоровели.