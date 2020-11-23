"В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации, нацеленные на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. Это "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа", — сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, где рассказал о реформе институтов развития.

"При этом акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет корпорацией по туризму", — добавил Мишустин.

Он также рассказал, что функции восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты будут упразднены.

Кроме того, по словам Мишустина, Фонд содействия реформированию ЖКХ и фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.

"К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований", — добавил глава правительства.

Он напомнил, что поручение об оптимизации институтов развития дал президент Владимир Путин, чтобы они могли в полной мере работать на достижение национальных целей развития.

"Мы проанализировали деятельность основных институтов развития. На сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач: поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного развития, промышленности", — сказал он в связи с этим.

"От них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов", — продолжил премьер.

По его словам, анализ правительства "показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствует единый механизм управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями".