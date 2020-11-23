"Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в восьмой раз стал обладателем премии World Ski Awards", — говорится в сообщении.

Международная премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов лыжной индустрии. Выбор победителей World Ski Awards проводится по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. Этот процесс начинается обычно в августе и продолжается до ноября.

"Мы рассматриваем эту награду как своеобразный знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается, предоставляя гостям новые услуги и отвечая на вызовы времени. Это доказательство того, что "Роза Хутор" фактически задает вектор движения всей горнолыжной туристической отрасли России", — цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по международным связям и туризму курорта Сергея Хворостяного.

В мире номинацию лучшего горнолыжного курорта (World’s best ski resort) в 2020 году получил французский Валь Торанс. Лучшим отелем для лыжников назван отель W Verbier на одноименном швейцарском курорте. Лучшим новым отелем стал Park Hyatt Niseko Hanazono, построенный прошлой зимой на курорте Нисеко на японском острове Хоккайдо. Лучшим туроператором по горнолыжному отдыху назван холдинг TUI.