"На наш взгляд, перспективной инициативой и стратегической мерой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию курортных моногородов. Сейчас в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер господдержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладает санаторно-курортная или оказание туруслуг", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Пайкин уточнил, что сюда могут быть отнесены Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и другие города, которые живут туризмом. Юридически они к моногородам сейчас не относятся и не могут получать существующие или возможные в будущем меры поддержки.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", разработать критерии отнесения курортов к таким моногородам и сформировать возможные меры поддержки для них. Это позволит достичь амбициозных целей по развитию внутреннего туризма в нашей стране", — заключил Пайкин.