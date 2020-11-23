Этот туристический объект стал первым этапом в Пермском национальном туристическом маршруте "Соленое ухо", проходящем через Усьвинские Столбы, Голубые озера, камень Ветлан, Вишерский заповедник, плато Кваруш и Жигаланские водопады.

Отмечается, что конструкция выполнена таким образом, чтобы создать ощущение парения над землей. При строительстве использован массив ели, покрытый специальной защитной краской, которая сохраняет натуральный цвет дерева. Именно с этой площадки начинается подъем на скалы.

"Место для установки площадки выбрано не случайно, именно здесь открываются виды на Усьвинские столбы — 120-метровые утесы, которые отвесно обрываются к воде. Здесь же расположен знаменитый Чертов палец — отдельно стоящая скала, возвышающаяся над массивом на 70 метров", — говорится в сообщении.

Смотровая площадка создана по проекту победителей грантового конкурса Росмолодежи Дарьи Кирилловой и Станислава Субботина, основателей московского архитектурного бюро "Эд Хок" ("Ad Hoc Architecture"). Архитектурный объект безвозмездно передан Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, которая в дальнейшем будет обеспечивать оперативное управление.

По словам руководителя дирекции Екатерины Овчинниковой, вызывают опасение привычки некоторых туристов оставлять надписи на туристической инфраструктуре и другие вандальные действия.

"Уважающие себя путешественники сделают правильный выбор и проявят воспитанность как по отношению к удивительно прекрасному месту, людям, которые придут сюда после них, так и к труду талантливых архитекторов — нужно же когда-то начинать менять отношение к природе в лучшую сторону", — сказала Овчинникова, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, первый природный парк "Пермский" создан в 2018 году. Это уникальный природный объект, который объединил в себе 27 особо охраняемых природных территорий в долинах рек Усьва, Чусовая и Вишера.

На территории парка площадью свыше 125 тыс. гектаров располагаются такие памятники природы, как "Каменный город", "Большое бревно", "Столбы", "Глухие камни", скала Ветлан, "Говорливый камень", Усьвинские столбы, "Плакун камень", пещера "Чудесница" и другие.