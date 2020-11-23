По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в регионе уделяется особое внимание возрождению старинных усадеб, что важно для сохранения и продвижения историко-культурного наследия региона.

"Отмечу, что в число объектов федерального проекта "500-летие Тульского кремля и Большой Засечной черты" вошли три усадьбы, расположенные в Дубне, Плавске и в Одоеве. Среди них и усадьба генерала Мирковича. По поручению губернатора Алексея Дюмина в следующем году здесь начнет работу культурно-туристический центр, где наряду с музейной экспозицией будут размещаться площадки под временные вставки, конференц-зал, а также объекты туристической инфраструктуры", — цитирует пресс-служба Рыбкину.

Министр отметила, что объекты инфраструктуры для приема туристов будут созданы на условиях государственно-частного партнерства.

Также в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в поселке Одоев в здании муниципального краеведческого музея (историческом доме купца Каширина) проведена комплексная реставрация и создана новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII века.

Как отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова на церемонии открытия музея после реставрации, в рамках подготовки празднования юбилея Тульского кремля и Большой засечной черты проведена огромная работа по возрождению культуры в малых исторических городах и поселениях. Особое внимание уделено музеям.

"Только в Одоевском районе получили поддержку или заново созданы три музея. Один из них — музей Одоевского княжества. Важно презентовать музей культурному и туристическому сообществу и включить его в музейные маршруты по Тульской области и не только", — подчеркнула Гремякова.

Ранее сообщалось, что после завершения реставрационных работ в усадьбе генерала Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района будет размещен музей Отечественной войны 1812 года. Здесь же начнет работу экспозиция, посвященная советским литераторам, гостившим здесь в 1930-х годах: тогда усадьба стала Домом отдыха писателей.

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию "Культурный центр "Усадьба генерала Мирковича", на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Ольга Троицкая-Миркович.