Начальная (максимальная) цена контракта составляет 363,712 млн рублей.

Заявки на тендер принимаются до 30 ноября, на этот же день назначен электронный аукцион.

Работы по созданию системы электроснабжения в предгорном районе подрядчик должен выполнить до 25 декабря 2021 года.

Горнолыжный курорт "Гора Соболиная" (инвестор ООО "БГК "Гора Соболиная", входит в структуру En+) — базовый участок для развития ОЭЗ "Ворота Байкала" в Слюдянском районе Иркутской области.

Проект ОЭЗ существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован.