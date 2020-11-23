"В районе каньона Хашупсе успешно завершена операция по спасению двух туристов из Москвы, которых настиг в горах сильный снегопад. Спустя три дня после выхода на маршрут туристы смогли подать сигнал в МЧС Абхазии", — говорится в сообщении.

Спасателям пришлось ночью 4 часа идти к месту происшествия по 2-метровому снегу. Утром было обнаружено место стоянки туристов.

Руководитель группы спасателей Сандро Дагаргулия сообщил, что на момент прихода отряда состояние туристов было удовлетворительным.

Каньон реки Хашупсе находится близ одноименного села в Гагрском районе Абхазии. Река в верховьях проходит теснину, ограниченную высокими вертикальными стенами. Об узком скальном коридоре в горах местным жителям было известно давно, в последнее время эти места стали привлекать и многих туристов из России, посещающих республику.