J-FEST – самый крупный в России фестиваль японской культуры. Он открылся в выходные и пройдет до 5 декабря при поддержке посольства Японии в РФ и музея современного искусства «Гараж».

«Наша задача – это продвижение Японии, как туристического направления. В этом году путешествовать за границу стало очень сложно. Поэтому мы, как партнеры J-FEST подготовили программу, это будут интересные экскурсии по Японии, которые проведут наши гиды на местах. Это прогулки по живописной Арасияме на западной окраине Киото, древней столице Японии Нара и другие. Все это можно найти на странице фестиваля», — сообщила на пресс-конференции в пятницу глава представительства национального офиса по туризму Японии (JNTO) Айри Мотокура.

По словам Мотокура, пока Япония не принимает иностранных туристов, въехать могут лишь отдельные категории граждан (родственники, студенты). «Я думаю, что многие ждут открытия Японии, мы занимаемся этим вопросом и ждем этого», — добавила она.

Слоган J-FEST в этом году — «Япония на расстоянии клика». Гостям предложат более 130 различных онлайн-мероприятий и познакомят их с разными аспектами японской культуры. В этом году в J-FEST Autumn 2020 примут участие сразу несколько российских и японских городов, среди которых Москва, Токио, Киото, Фукуока, Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Самара и др.

В рамках J-FEST запланированы несколько специальных кинопоказов, среди которых мелодрама «В плену у сакуры» Масаки Иноуэ (показ 21 ноября). Важным событием станет и премьера документального фильма «Хоккайдо. Путь к северным морям». В связи с показом 29 ноября будет организован телемост между Москвой и Киото. «Трансляция из исторического квартала Миягава-тё станет уникальной возможностью проникнуть в один из знаменитых чайных домов древней столицы Японии, услышать звучание национальных инструментов и познакомиться с торжественными ритуалами чайной церемонии», — рассказали организаторы.

Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по искусству и культуре, изучать японский язык и освоить некоторые рецепты японской кухни, увидеть представление традиционного японского театра кабуки, поучаствовать в конкурсах караоке, косплея и других. Также при поддержке JNTO запланирована онлайн-встреча с двукратной чемпионкой мира, известной российской фигуристской Евгенией Медведевой.

В 2019 году фестиваль посетили больше 122 тыс. человек, в этом году ожидается еще больше участников благодаря онлайн-аудитории со всего мира.