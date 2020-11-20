На этой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

«Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа», — говорится в сообщении министерства.

Как отмечает МВД страны, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства. Ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей не коснутся ограничительные меры, заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.