"С 20 ноября Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузинских можно будет посетить только в составе экскурсионной группы численностью не более 5 человек. Интервал между экскурсиями — 20 минут. Самостоятельное посещение мемориальных зданий невозможно", — сообщила пресс-служба музея.

При этом будут доступны экскурсии и самостоятельные прогулки по заповеднику, но без посещения мемориальных зданий. Свою работу также продолжит конюшня, расположенная на территории заповедника.

В филиалах музея — усадьбах Никольское-Вяземское и Пирогово, в Крапивенском краеведческом музее, а также в музейных комплексах на железнодорожных станциях Козлова Засека и Щекино экскурсии также будут проводиться для групп не более пяти человек.

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.