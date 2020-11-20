Решение принято по итогам заседания совета директоров в пятницу, говорится в сообщении компании.

Также совет избрал председателем главу Минтранса Виталия Савельева.

До этого более 10 лет "Аэрофлот" возглавлял Савельев, а совет директоров компании — уступивший ему кресло министра Евгений Дитрих.

Полубояринову 54 года. Он окончил Московский финансовый институт, защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" в Академии народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.

Топ-менеджер уже работал в "Аэрофлоте" с 2000 по 2009 год: сначала был главным бухгалтером, затем стал замгендиректора по финансам. Покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность CFO Шамиля Курмашова. Затем Полубояринов работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ГТЛК. Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.