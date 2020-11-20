Общее число туристов, посетивших провинцию с 1 января 2020 года, достигло 3,35 млн.

"Несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, и позднее начало сезона, у нас очень много иностранных гостей. Анталья – единственный город мира, который принял в этом году более 3 млн туристов", — заявил изданию глава рабочей группы по туризму городского совета города Реджеп Явуз.

Председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Улкай Атмак, в свою очередь, считает, что 2020 год стал пробным, и численность туристов не так важна, как сам факт, что они смогли приехать.

"Возможность привлечь туристов в город во время пандемии была важнее, чем их количество. Этот год был своего рода тренировкой перед 2021-м. То, что нам удалось сделать, и накопленный опыт будут иметь большое значение для туристического бизнеса в следующем году. Число бронирований туров на будущее лето уже начало расти", — сказал он.

Авиасообщение России с Турцией было прекращено в марте и возобновилось в начале августа. С начала 2020 года Анталью посетили более 1,4 млн туристов из России. В этом году Турция стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян.