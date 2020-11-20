"Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы поспособствовать восстановлению туристического потока", — сказал член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета, Микеле Дзуин.

Он указал, что решение о переносе даты начала введения налога принято в рамках плана по "перезапуску экономики города", сильно пострадавшего в результате пандемии.

Таким образом, с 1 января 2022 года с туристов при въезде в Венецию будут взымать сбор. Пока непонятно, будет ли он таким же, как изначально планировалось этим летом — 10 евро.

В этом году из-за закрытых границ и ограничений в связи с коронавирусом в Венеции практически не было туристов, тогда как городская экономика значительно зависит от туризма.

Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы, в особенности во время первой, весенней, волны коронавируса. В общей сложности в стране выявили более 1,3 млн случаев коронавируса, почти 48 тыс. человек скончались. Особенно острая ситуация складывалась на севере страны, в том числе — в области Венето, в которой расположена Венеция.