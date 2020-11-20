«По информации, полученной в местных правоохранительных органах, в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина Российской Федерации, пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах» и выписано предписание об оплате штрафа», — рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, россиян отпустили в тот же вечер, и они направились к месту отдыха.

Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок в общественных местах обязательно, в противном случае придется заплатить штраф в размере 900 лир или около 9,3 тыс. рублей.

На этой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, а рестораны и кафе работают только на доставку.