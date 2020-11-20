"Как только позволит нам эпидемиологическая ситуация — в декабре или январе — в музее "Новый Иерусалим" откроется выставка народных художественных промыслов. Сейчас идет подготовка. Экспозиция покажет, что промыслы — это не архаично, а современно и модно, это единичные вещи ручной работы", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Натальи Виртуозовой.

На выставке представят историю производств промыслов в Подмосковье, в мультимедийных форматах продемонстрируют образцы продукции, запланированы дискуссионные и образовательные мероприятия. В пятницу Виртуозова посетила предприятия народных промыслов в Мытищинском городском округе — Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи и Жостовскую фабрику декоративной росписи. Вице-губернатор вручила благодарности 22 сотрудникам Федоскинской фабрики за большой вклад в развитие художественных промыслов региона и высокий профессионализм.