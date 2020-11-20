"Прирост снега в отдельных районах может составить до 8 см", — сказал представитель пресс-службы.

По информации мэрии, с началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

"Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий. Через два часа после начала снегопада коммунальные службы приступят к проведению сплошного подметания проезжей части с последующей противогололедной обработкой", — уточнили в пресс-службе.

В горадминистрации пообещали, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Метель с ледяным дождем началась в Москве вечером 18 ноября. "За сутки в Москве местами выпало до 5 мм осадков в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, порывы ветра достигали 15 м/с. Случаев падения деревьев не зафиксировано. Пострадавших нет", — сообщил 19 ноября "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.