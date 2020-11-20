«Первый вылет из Екатеринбурга запланирован на субботу, 6 февраля, далее рейсы также будут выполняться по субботам. Программа из Москвы начнется в эти же даты. Перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии». Хотя обе программы будут выполняться в столицу Бурятии Улан-Удэ, мы подготовили межрегиональные маршруты, чтобы в ходе одной поездки туристы смогли побывать на обеих сторонах Байкала и в Бурятии, и в Иркутской области», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора.

Там пояснили, что на зимнем Байкале одной из главных точек притяжения для туристов станет голубой лед уникального озера, на фоне которого можно сделать невероятные фотографии. Поэтому в ряд программ сразу включены фотосессии на Байкале.

«Также туристов ждут катание на собачьих упряжках, бани на берегу и купание в проруби, катание по озеру на судах на воздушной подушке, экскурсионные маршруты, охватывающие знаковые места Бурятии и Иркутской области – Иволгинский дацан, этно-комплекс «Степной кочевник», посещение деревень, где живут семейские казаки-переселенцы, острова Ольхон. Также мы включим в программы дегустации национальных блюд, включая знаменитые бурятские буузы», — рассказали в компании.

Туристы смогут выбрать и тематические туры, включающие, например, катание на популярном горнолыжном курорте «Соболиная гора» возле города Байкальск в Иркутской области. Или лечение в клиниках восточной медицины.

«Стоимость туров на Байкал с вылетом из Москвы начинается от 34 тысяч рублей за человека, с вылетом из Екатеринбурга – от 30 тысяч рублей за человека. Цена включают перелет, проживание, питание, трансферы и экскурсионное обслуживание в соответствии с выбранной программой», — сообщили в пресс-службе.

Тем, кто хочет отдохнуть с пользой для здоровья, туроператор рекомендует отель «Сагаан Морин парк», на территории которого работает известная клиника восточной медицины «Бодхи». А тем, кто хочет максимального комфорта, – четырехзвездочный отель «Байкальская Ривьера». Оба отеля расположены прямо на берегу озера.

Летом на Байкал впервые была организована чартерная программа из Москвы в Улан-Удэ, благодаря которой туроператор TUI Россия смог почти вдвое снизить цены на отдых на озере и предложить туры стоимостью от 50 тыс. рублей. За июль-сентябрь компания отправила в Бурятию около 2 тыс. туристов.