"На фоне неопределенности по восстановлению в полном масштабе рынка авиаперевозок S7 Airlines приходится работать над эффективной оптимизацией расходов. Авиакомпания намерена полностью сохранить летный состав и поэтому вынуждена временно сократить постоянную часть оплаты труда пилотов", — заявили в пресс-службе.

При этом переменная часть оплаты — стоимость летного часа — остается неизменной, отметили в S7. S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.