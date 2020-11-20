Рейсы будут выполняться из Алматы с частотой 2 раза в неделю — по средам и субботам с 5 декабря и с дополнительной частотой по понедельникам с 21 декабря 2020 года.

Стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и прочие сборы, начинается от 292,5 тыс. тенге, в бизнес-классе — от 1,671 млн тенге (текущий курс — 427,98/$1).

Отмечается, что виза выдается бесплатно по прилету в аэропорт после подачи заявки онлайн и действительна в течение 30 дней со дня получения.

"Для въезда в Мальдивскую Республику требуется справка ПЦР-теста (с момента забора материала до времени прилета рейса по расписанию должно пройти не более 96 часов) с отрицательным результатом на английском языке. Дети до 1 года освобождаются от теста", — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что граждане, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, обязаны иметь справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, действительную в течение 3 суток c даты выдачи результата до прибытия в Казахстан.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).