"Необходимо срочно стабилизировать работу водозаборов Сочи. В течение дня дать ответ, когда до жителей микрорайонов Центрального района дойдет вода и поступит к ним отопление. Необходимо заниматься устранением неполадок. Быстро и оперативно все сделать", — сказал градоначальник во время инспекции объектов водоснабжающего комплекса курорта в пятницу.

В свою очередь директор МУП "Водоканал" Антон Денисов объяснил мэру, что сбой водоснабжения в горных микрорайонах произошел из-за засухи.

"Проблема с водоснабжением в горных микрорайонах возникла в связи с тем, что была долгосрочная засуха. Те осадки, которые сейчас выпадают, естественно, еще до конца не наполнили подземную линзу. Из-за этого не было возможности заполнить водозаборы", — пояснил Денисов.

По его словам, в настоящее время местным жителям подвозят воду. Существует график, который размещен на информационных ресурсах.

"На сегодняшний день ситуация стабилизируется. Уровень воды в реках поднялся. Один-два дня — и все скважины будут работать в полном объеме", — заверил директор водоканала.