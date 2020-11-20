В свою очередь директор МУП "Водоканал" Антон Денисов объяснил мэру, что сбой водоснабжения в горных микрорайонах произошел из-за засухи.
"Проблема с водоснабжением в горных микрорайонах возникла в связи с тем, что была долгосрочная засуха. Те осадки, которые сейчас выпадают, естественно, еще до конца не наполнили подземную линзу. Из-за этого не было возможности заполнить водозаборы", — пояснил Денисов.
По его словам, в настоящее время местным жителям подвозят воду. Существует график, который размещен на информационных ресурсах.
"На сегодняшний день ситуация стабилизируется. Уровень воды в реках поднялся. Один-два дня — и все скважины будут работать в полном объеме", — заверил директор водоканала.