"Задержан рейс 1421 сообщением Челябинск-Москва (Шереметьево). На рейс зарегистрировано 83 пассажира, из них трое детей. Представителями авиакомпании в настоящее время принимаются меры по организации необходимых услуг для пассажиров, в том числе предоставление гостиницы, переоформление на рейс", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что борт должен был вылететь в 12:40 по местному времени времени.

"В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпании, им предлагается перебронировать билеты на вечерний борт, в 19:55 (местное время)", — уточнили в пресс-службе.

Комментарием авиакомпании в настоящее время "Интерфакс" не располагает.