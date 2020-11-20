"Компания молодых людей в составе девяти человек поднялась на перевал Аишхо на высоту 2401,5 м над уровнем моря на автомобиле УАЗ. Сначала машина увязла в грязи, затем начался снегопад и выехать из горно-лесной местности они не смогли", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в пятницу.

Самостоятельно спуститься вниз туристы не смогли. Они расположились в балаганах. К тому моменту аккумуляторы на телефонах у молодых людей почти разрядились. К осадкам и холодным температурам туристы подготовлены не были — они не взяли с собой теплую одежду и обувь, поэтому обратились за помощью.

"Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России на автомобиле высокой проходимости выдвинулись на помощь туристам. По лесной дороге на машине удалось доехать чуть выше водопада Пслух, из-за высокого снежного покрова и резкого подъема дальнейший проезд был невозможен, поэтому спасатели продолжили путь пешим порядком, а через три часа обнаружили туристов", — говорится в сообщении.

Все они находились в удовлетворительном состоянии.

"Спасатели помогли группе сочинских туристов спуститься до служебного автомобиля МЧС, затем довезли их в управление, где напоили путешественников чаем", — отмечает пресс-служба.