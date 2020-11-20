"Собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга-лунница, золотые монеты византийских императоров-узурпаторов Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки (1059-1067)", — говорится в сообщении.

Разведка проводилась с января на месте проектируемого историко-археологического парка за пределами городских стен Херсонеса. Эпизодические раскопки проводились здесь в 1890-1893 годах. С конца XIX века эту территорию занимали военные, которые постепенно освобождают ее.

В ходе исследований также обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды. Ученые пришли к выводу, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования полиса.

Археологи считают, что во время расцвета Херсонеса в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры здесь находился городской некрополь, а в конце X века вновь возникли постройки жилого и хозяйственного назначения. К этой эпохе относятся вырубленные в скале помещения, а также различные конструкции, в том числе тарапан — винодавильня.

"На противоположном от города восточном склоне в это время устраивали террасы, на которых, по-видимому, располагались сады и огороды горожан. Вероятно, этот своеобразный пригород защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой найдены на расстоянии более 300 м от известных ранее оборонительных сооружений города", — отмечается в пресс-релизе.

По итогам исследований на территории проектируемого историко-археологического парка южный пригород древнего города "Херсонес Таврический" поставлен на учет в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя. Ученые считают, что его открытие может дать начало "новому этапу в археологическом исследовании античного и средневекового города".

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса — греческие колонизаторы — прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания полис просуществовал около двух тысяч лет.