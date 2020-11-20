Власти Крыма для предупреждения распространения коронавирусной инфекции ввели ограничения на период празднования Нового года. Так, с 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 08:00.

Участники туриндустрии Крыма, в том числе руководители объектов размещения, ресторанов, туркомпаний, а также представители Роспотребнадзора и других ведомств обсудили работу в условиях ограничений из-за коронавируса в новогодние праздники на онлайн-совещании в министерстве.

Как сообщает пресс-служба министерства, на совещании было решено, что представители туристического и отельного бизнеса подготовят свои предложения по внесению изменений в действующие ограничения и варианты работы в праздники, которые будут обсуждаться на следующем совещании 20 декабря.

Как подчеркнул на встрече министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, чем четче будут прописаны требования и чем ответственнее будут соблюдаться предписания Роспотребнадзора, тем больше шансов не допустить ухудшения ситуации.

"Данная мера – вынужденная, но ограничения существенно не повлияют на количество желающих посетить Крым в новогодние каникулы, поскольку все возможности приехать в Крым на отдых или в санаторий с целью оздоровления сохранены", — сказал он.

Представители туркомпаний отметили, что значительного числа отказов гостей от бронирований не наблюдается, "бронирования на сегодня сохранены на уровне 50-70%".

Ранее в Российском союзе туриндустрии порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что ограничения на проведение новогодних мероприятий, введенные властями популярных у туристов регионов, пока существенно не повлияли на спрос. Аннуляций туров в связи с этим также не отмечается.

В Крыму в настоящее время работают 367 средств размещения, из них 71 санаторий.