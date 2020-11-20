"Здравницы города-курорта Пятигорска к зимнему сезону разработали предложения для отдыхающих, решивших новогодние каникулы провести не только празднично, но и с пользой для здоровья. Некоторые регионы запретили массовые мероприятия в Новый год в связи с непростой ситуацией из-за пандемии. И такой вариант отдыха может быть оптимальным, насыщенная программа позволит набраться сил и восстановить работоспособность", — сказал министр.

По его словам, в здравницах соблюдаются все меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, в большинстве из них сейчас можно пройти восстановительный курс после перенесенного COVID-19.

"Многие перенесшие коронавирусную инфекцию жалуются на одышку, повышенную утомляемость, пониженное настроение. Избавиться от этого помогут природные факторы Кавминвод. В курортном регионе боле 100 минеральных источников, радон, целебные грязи, сероводородные воды, а также приятный климат и мягкая зима", — подчеркнул собеседник агентства.

Программы могут включать, в том числе, диагностику, лечение, реабилитацию, оздоровление, спа-процедуры, диетическое питание.

"Санатории стараются закупать фермерские продукты. Кроме того, в городе работают атмосферные тематические рестораны и кафе, где можно попробовать местные экологически чистые продукты, а также приобрести вкуснейшие пятигорские сыры в подарок друзьям и близким. Любители гастротуризма смогут познакомиться с различными национальными кухнями", — добавил он.

Кроме того, большинство санаториев расположены в "зеленой" курортной зоне Пятигорска, ряд из них имеет свои бюветы минеральной воды, спа-центры. Здравницы разрабатывают специальные детские оздоровительные программы. Некоторые принимают отдыхающих даже с домашними питомцами.

В городе расположена самая большая в Европе Верхняя радоновая лечебница, здание которой похоже на большой корабль. В ней отпускают большое количество процедур с минеральной водой, в том числе суховоздушные ванны с радоном для детей с астмой, бронхитом.

"Многие считают, что принятие радоновых ванн способствует долголетию. Но есть и противопоказания, для этого нужны рекомендации врача", — уточнил министр.

Также в Пятигорске есть один из крупнейших в стране ингаляториев, построенный в 1974 году. Здесь отпускают ингаляции с минеральными водами, растительными маслами и лекарственными травами. "Такие процедуры помогут забыть про частые простуды, укрепить иммунитет. В ингалятории при проведении процедур используется природная минеральная вода", — подчеркнул он.

Отдыхающие могут побывать также и на многочисленных пешеходных экскурсиях по историческому центру города, которые проводят сотрудники Пятигорского краеведческого музея и туркомпаний города. Одна из них ведет в Музей каменных древностей под открытым небом. В его экспозиции уникальные древние каменные монументы, сохранившиеся до наших дней, а также их копии. Кроме того, интересные программы предлагают в государственном музее заповеднике имени Михаила Юрьевича Лермонтова.

В черте города — вершины нескольких гор-лакколитов, самая большая — памятник природы Машук. Также прилегает гора Бештау, поднявшись на которую можно увидеть с высоты курорты Кавминвод, горную цепь Кавказского хребта, включая Эльбрус и сделать фото на память.

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязелечебный курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавминвод. Входит в топ-10 городов России по популярности санаторно-курортного отдыха, площадь рекреационных территорий города превышает 3700 га.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".