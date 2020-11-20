"3-4 декабря в Алтайском крае пройдет туристский форум в онлайн-формате. В программу форума включены презентация новых трендов в гастрономическом туризме и лучших практик по использованию цифровых технологий в индустрии гостеприимства, обучающий семинар по продвижению гостиничного бизнеса в интернете", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в форуме примут участие представители органов исполнительной власти и бизнеса в сфере туризма регионов России. Участники обсудят новые тренды в гастрономическом туризме и презентуют гастрономическую карту — путеводитель по Алтайскому краю.

Кроме того, эксперты расскажут о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Также им представят лучшие кейсы экскурсионных программ сибирских регионов и расскажут об особенностях продвижения отелей в социальных сетях, о правилах ведения сайтов гостиниц и возможностях сайтов-агрегаторов.

"На "круглых столах" участники обсудят, как обеспечить комплексную безопасность на туробъектах, за счет чего развивать транспортную доступность регионов и какие технологии наиболее эффективны для продвижения турпродукта на российском и международном рынках", — подчеркивается в пресс-релизе.

На встречах c федеральными и региональными туроператорами речь пойдет и о возможностях расширения чартерных программ на Алтай.