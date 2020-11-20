Как сообщалось, в марте 2020 года СИБУР и сеть отелей запустили совместный экологический проект «Пластик не мусор», цель которого — развитие вторичной переработки гостевых отельных принадлежностей, а также сокращение количества отходов, загрязняющих окружающую среду. Косметические принадлежности и аксессуары в номерах отелей AZIMUT были заменены на более экологичные альтернативы, пригодные для переработки: зубной набор, расческа, набор для бритья, рожок для обуви, а также крышки от флаконов с шампунем, гелем для душа и лосьоном теперь выполнены c использованием вторичного пластика, а сами флаконы — из первичного ПЭТ производства СИБУРа, который полностью пригоден для переработки и повторного использования. Весь собранный пластик отправляется на досортировку и переработку на перерабатывающие предприятия России.

В проекте участвуют 10 отелей в 8 городах России, до конца года ассортимент перерабатываемой продукции в номерах будет расширен.

«Сокращение вредного воздействия на окружающую среду всегда было актуальной задачей для наших гостиниц. Благодаря партнерам из компании СИБУР мы смогли предоставить гостям косметические принадлежности в индивидуальной упаковке и при этом обеспечить экологичность этой продукции с точки зрения возможности переработки и повторного использования», — сообщил на сессии форума «Тренд на устойчивое развитие: как адаптируется бизнес» директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Он рассказал, что осенью во всех 10 отелях был проведен опрос гостей, в котором приняло участие более 2,5 тыс. человек. Согласно результатам опроса, 90% респондентов поддержали проект и оценили его на 5/5, а 93% положительно отнеслись к идее раздельного сбора и переработки пластика в отелях.

Руководитель функции устойчивого развития СИБУРа Максим Ремчуков, в свою очередь, подчеркнул, что «реализация проектов в области экономики замкнутого цикла – большой вызов с точки зрения сочетания технологии, экономики, экологической составляющей и эстетической привлекательности для потребителей».

«Первые результаты нашего совместного проекта с AZIMUT Hotels показывают, что даже в такой конкурентной среде, как отельная сфера, сочетание этих факторов возможно, а такие инициативы ведут к повышению уровня экологической осознанности постояльцев гостиниц AZIMUT», — сказал он.

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 40 отелей в 32 городах России, Германии, Австрии и Израиля.

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания в России.