"Некоторое время назад наш сивуч Ким серьезно заболел. У него воспаление в области верхней челюсти. В результате из-за боли он стал плохо есть или вообще отказываться от еды, похудел... Мы ему сделали рентген и должны были принять решение о том, как лечить сивуча дальше. И здесь возникла серьезная проблема", — рассказала Соколова.

По официальным данным международной системы учета зоопарковских животных ZIMS, сивуч Ким является на сегодня самым старым в мире. Ему 30 лет, при том, что средняя продолжительность жизни самцов сивучей в природе — 18-20 лет, в неволе — 20-25, но 30 лет — это уже абсолютный рекорд. И потому перед зоопарком встал вопрос, а выдержит ли животное операцию, пояснила директор.

В результате был проведен консилиум по вопросу дальнейшего лечения Кима, в котором приняли участие главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, руководитель ветеринарной группы Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов Александр Семенов, эксперты Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.

"Было решено, что старому сивучу оперативное вмешательство противопоказано. Зоопарк будет лечить Кима, так сказать, амбулаторно. И теперь он два раза в день принимает антибиотики во время кормления вместе с любимой рыбой. Результат уже есть. Самый старый в мире сивуч уже снова начал есть и потихоньку плавать", — заключила директор зоопарка.