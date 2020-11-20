Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 12:30, прибытие в Минск в 15:10, вылет в обратном направлении в 16:10, прибытие в Ростов-на-Дону в 18:25. Для каждого аэропорта указано местное время.

Продажа билетов на данное направление уже открыта.

Как сообщалось, "Азимут" в 2020 году планирует перевезти 1,24 млн пассажиров, что соответствует объему пассажирских перевозок 2019 года. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить показатель в 1,6 раза и перевезти свыше 2 млн пассажиров.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — АО "Региональная корпорация развития", принадлежащему правительству Ростовской области.