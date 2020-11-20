"Соглашение о сотрудничестве и развитии горно-туристического кластера в Сочи подписали руководители горных курортов "Роза Хутор", "Газпром", "Красная Поляна", Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника", — сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

"На протяжении нескольких лет мы видим, как наши горнолыжные курорты развиваются и привлекают туристов. Каждый делал эту работу качественно, но по отдельности. При этом, давно известно, что максимального развития можно добиться только совместными усилиями. Реализация соглашения поможет обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон для установления партнёрских отношений и формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", — цитирует пресс-служба мэра Алексея Копайгородского.

Предложение о создании единой концепции развития горно-туристского кластера было озвучено в начале ноября на заседании Совета при главе Сочи.

"Основная цель соглашения — развитие и популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника", — подчеркнул градоначальник.

В соглашении прописана взаимная помощь сторон в развитии экологических проектов.

"В соответствии с соглашением, на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр. Гостям города сразу будет понятно, что мы работаем вместе, чтобы создать для них комфортные условия для отдыха", — цитирует пресс-служба директора нацпарка Павла Хоценко.

"Планируется также разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, в горах Красной Поляны появится больше туристических маршрутов", — отметил он.

По словам Хоценко, одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.