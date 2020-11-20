"В туркластер "Архипелаг Онекотан" войдут 10 туристических проектов общей стоимостью более 1,8 млрд рублей. Реализовать их планируется до 2025 года, появится до 300 новых рабочих мест", — сказал сотрудник пресс-службы.

Реализацией проекта занимается ООО "Архипелаг Онекотан".

В частности, по словам собеседника агентства, в городе Северо-Курильск (о.Парамушир) в 2021 году начнут строительство трехзвездочного отеля "Алаид", получившего название в честь самого высокого курильского вулкана, расположенного на о.Атласова (остров находится рядом с Парамуширом). Проектирование отеля площадью более 6,6 тыс. квадратных метров уже началось. Он будет иметь 3 надземных этажа и 1 подземный. В здании предусмотрят 92 одно- и двухместных номеров, ресторан на 110 мест, банный комплекс и конференц-зал.

Еще один крупный объект туркластера, который появится на Парамушире, — туристическая деревня в бухте Шелихова с VIP-домом и более 10 гостевыми домиками различных типов, в "клубном доме" разместится администрация объекта, кухня, ресторан. Деревня будет иметь атвономные источники жизнеобеспечения. В этом проекте собираются использовать геотермальные возможности острова.

По данным пресс-службы, рядом с будущей турдеревней расположена взлетная полоса, построенная до Второй мировой войны, которую в будущем планируют расчистить и задействовать. Для расширения туристических возможностей в Северо-Курильске строят новую взлетно-посадочную полосу для самолетов, которую сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас добраться до Северо-Курильска можно через Петропавловск-Камчатский вертолетом или морским транспортом.

Еще один проект кластера — развитие сельского хозяйства. В частности, на Парамушире планируют построить животноводческие фермы для крупного рогатого скота и овец, что "позволит обеспечивать местных жителей и туристов свежей продукцией по доступным ценам".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Архипелаг Онекотан" зарегистрировано 29 октября 2019 года в Северо-Курильске с уставным капиталом в размере 3 млн рублей. Основной вид деятельности компании — сфера гостиниц и прочих мест для временного проживания. Владелец компании — ООО "Евроспортфинанс" ( Москва), которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.